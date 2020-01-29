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Ржига — о составе сборной Чехии на Евротур: из «Динамо» звонили по поводу Яшкина

Ржига — о составе сборной Чехии на Евротур: из «Динамо» звонили по поводу Яшкина
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал формирование состава сборной на третий этап Евротура.

«Клубы часто пытаются не пускать в сборную своих лидеров. Думаю, это должны решать только тренерский и медицинский штабы сборной. Не хочу никого обвинять, но вызванный игрок должен обязательно приезжать в сборную. Раньше так и было, но теперь ситуация серьёзно поменялась. Клубы всё решают, потому что они платят игрокам. Однако на чемпионатах мира все чешские болельщики и клубы хотят, чтобы Чехия победила.

Что касается Дмитрия Яшкина, то нам звонили из московского «Динамо» Он сыграл за сборную на всех турнирах, но теперь хочет вылечить накопившиеся травмы. Мы пошли навстречу клубу», — цитирует Ржигу Isport.cz.

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