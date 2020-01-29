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«Витязь» — «Ак Барс»: Галиев забил шикарный гол, обхитрив нескольких соперников

«Витязь» — «Ак Барс»: Галиев забил шикарный гол, обхитрив нескольких соперников
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев отметился эффектной заброшенной шайбой во втором периоде встречи с подольским «Витязем». Форварду удался блестящий индивидуальный проход.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В матче продолжается третий период, счёт — 4:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

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