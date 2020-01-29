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«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь»

«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь»
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:4. Казанский клуб победил в пятом матче подряд, «Витязь» проиграл четвёртый матч из последних пяти.

Команда хозяев сумела быстро открыть счёт, уже на 49-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий Йоонас Няттинен. На 15-й минуте точным броском отметился форвард «Ак Барса» Кирилл Петров. Во втором периоде «Ак Барс» забросил две шайбы усилиями нападающих Джастина Азеведу и Станислава Галиева, на что «Витязь» ответил только голом защитника Александра Евсеенкова на 36-й минуте. На 49-й минуте преимущество «Ак Барса» упрочил форвард Патрис Кормье, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2020, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Няттинен (Бывальцев, Варфоломеев) – 00:48' (5x5)   1:1 Петров (Виртанен, Азеведу) – 15:35' (5x5)   1:2 Азеведу (Петров) – 30:37' (4x5)   2:2 Евсеенков – 34:51' (5x4)   2:3 Галиев (Марушев, Рукавишников) – 35:56' (5x5)   2:4 Кормье (Викстранд, Петров) – 48:23' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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