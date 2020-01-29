«Ак Барс» выиграл пятый матч подряд, победив «Витязь»

Подольский «Витязь» на домашней площадке проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:4. Казанский клуб победил в пятом матче подряд, «Витязь» проиграл четвёртый матч из последних пяти.
Команда хозяев сумела быстро открыть счёт, уже на 49-й секунде заброшенной шайбой отметился нападающий Йоонас Няттинен. На 15-й минуте точным броском отметился форвард «Ак Барса» Кирилл Петров. Во втором периоде «Ак Барс» забросил две шайбы усилиями нападающих Джастина Азеведу и Станислава Галиева, на что «Витязь» ответил только голом защитника Александра Евсеенкова на 36-й минуте. На 49-й минуте преимущество «Ак Барса» упрочил форвард Патрис Кормье, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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