Вратарь «Куньлуня» — о коронавирусе: не знаю, мыли ли соперники руки после рукопожатий

Голкипер китайского «Куньлунь Ред Стар» Шимон Грубец поделился мнением об эпидемии коронавируса в Китае.



«Я наблюдаю за этим со стороны, как и весь остальной мир. У нас идёт трёхнедельный выезд по России. Мы должны были вернуться домой, но наш матч перенесли в Новосибирск. Я как будто предчувствовал ситуацию, отправив семью из Китая ещё до новостей о вирусе. Перед большим выездом я решил, что семье нечего без меня делать в Китае, лучше пусть едут домой. К тому же я взял практически все вещи в поездку.



Конечно это серьёзная тема, мы в клубе часто её обсуждаем. Стараемся шутить, но на самом деле это серьёзно. Когда мы играли последний матч в Китае, на трибунах все были в масках. Кстати, я не знаю, мыли ли соперники руки после рукопожатий с игроками нашей команды», — цитирует Грубеца Isport.cz.



По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались.

Матч «Куньлуня» и рижского «Динамо» перенесён из Пекина в Новосибирск из-за коронавируса