Джерси Тарасенко и Овечкина вошли в топ-3 самых продаваемых в НХЛ
Национальная хоккейная лига опубликовала информацию по продаваемости именных джерси в сезоне-2019/2020. В топ-3 вошли два российских хоккеиста — нападающие Владимир Тарасенко и Александр Овечкин, уступившие только форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Рейтинг самых продаваемых джерси
1. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)
2. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)
3. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)
5. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»)
6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)
7. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)
8. Тайлер Сегин («Даллас Старз»)
9. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»)
10. Джейми Бенн («Даллас»)
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«Мы смотрим за, возможно, лучшим снайпером в истории. Цените это». Америка — об Овечкине
«Вашингтон» уже ломает голову, как отмечать очередной исторический рубеж своего капитана.
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