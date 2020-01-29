Джерси Тарасенко и Овечкина вошли в топ-3 самых продаваемых в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала информацию по продаваемости именных джерси в сезоне-2019/2020. В топ-3 вошли два российских хоккеиста — нападающие Владимир Тарасенко и Александр Овечкин, уступившие только форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.



Рейтинг самых продаваемых джерси



1. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»)

2. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»)

3. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)

5. Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»)

6. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»)

7. Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»)

8. Тайлер Сегин («Даллас Старз»)

9. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»)

10. Джейми Бенн («Даллас»)



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги