Кравец: по удалению Сёмина нужно обратиться к главному арбитру КХЛ, он всё расскажет

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4).



«Мы довольны в принципе игрой нашей команды, поскольку играли сегодня против очень сильного соперника. Ребята сделали всё, что было в их силах. Конечно, нужно было продолжать работать и биться до конца, потому что было большинство, были моменты. Просто нужно их получше реализовывать. Но претензий к игрокам у меня нет — как просил бороться, не давать «Ак Барсу» много времени на принятие решений, выигрывать единоборства, — так всё и выполнялось. И бросков по воротам «Ак Барса» было достаточно. Можно сказать, что содержанием мы довольны, а вот результатом — нет. Впереди ещё девять игр, нужно выкладываться в них, время ещё есть.



А по удалению Сёмина нужно обратиться к главному арбитру. Он всё расскажет в судейской передаче. Связано ли удаление Сёмина с тем, что мы долго не могли определиться с тем, кого отправлять на скамейку штрафников? Что я должен был арбитру сказать, если он написал на бумажке четырёх ведущих игроков, а пятым был 55-й номер? Я ему сказал, что 55-й давно обменян в СКА, поэтому поедет 27-й. Мне ответили, что его не было, и отправиться должен кто-то из этих четверых. Пришлось спорить, и, как видите, удалось доказать», — рассказал Кравец на пресс-конференции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.