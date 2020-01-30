«Рейнджерс» вызвали из АХЛ голкипера Шестёркина

«Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из АХЛ российского голкипера Игоря Шестёркина, который в последнее время выступал за «Хартфорд Вулф Пэк», сообщается в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

В нынешнем сезоне 24-летний Шестёркин провёл три матча в качестве основного голкипера «Рейнджерс», пропуская 2,68 шайбы за матч и отражая 92,9% бросков. Российский голкипер выиграл первые два матча, благодаря чему вошёл в историю «синерубашечников».

Шестёркин проводит первый сезон в США. Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА. В сезоне-2018/2019 установил личный рекорд, отразив 94,39% бросков с коэффициентом надёжности 1,29.

Завтра, 1 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Лос-Анджелес Кингз».