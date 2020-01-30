Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте. Фото

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин почтил память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолёта, выйдя на разминку под 24-м номером.
Под этим номером Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Национальной хоккейной лиги.
26 января, произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло 9 человек.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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