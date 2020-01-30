Овечкин забил 35-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».
Овечкин забросил 35-ю шайбу в сезоне НХЛ. Всего на счету россиянина стало 51 очко (35+16), которые ему удалось набрать за 50 игр.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провёл 1134 матча, в которых забил 693 гола и сделал 569 результативных передач.
Читайте также
- 30 января 2020
-
04:46
-
04:33
-
04:23
-
03:29
-
03:08
- 29 января 2020
-
23:45
-
23:30
-
23:00
-
22:44
-
22:26
-
22:10
-
22:01
-
21:44
-
21:40
-
21:24
-
20:59
-
20:17
-
19:56
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:29
-
17:59
-
17:46
-
17:34
-
17:17
-
17:08
-
16:49
-
16:26
-
16:20
-
16:09
-
15:32
-
15:02
-
15:00
-
14:46
Партнерский контент