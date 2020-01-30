Овечкин забил 35-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин забросил 35-ю шайбу в сезоне НХЛ. Всего на счету россиянина стало 51 очко (35+16), которые ему удалось набрать за 50 игр.

Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провёл 1134 матча, в которых забил 693 гола и сделал 569 результативных передач.