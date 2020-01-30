Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав Айзермана

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. Вторую шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Видео гола Овечкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Овечкин забил 693-й гол и обошёл легендарного нападающего Стива Айзермана по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. Следующая цель Овечкина — Марк Мессье, в активе которого 694 шайбы.
Рекорд по количеству голов принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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