Овечкин вплотную приблизился к Мессье по голам за карьеру в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Предаторз».
Капитан «столичной» команды Александр Овечкин забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. В активе россиянина стало 693 точных броска, тогда как на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.
Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2019/2020
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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