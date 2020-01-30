Овечкин вплотную приблизился к Мессье по голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Предаторз».

Капитан «столичной» команды Александр Овечкин забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. В активе россиянина стало 693 точных броска, тогда как на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Статистика Александра Овечкина в сезоне НХЛ-2019/2020

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).