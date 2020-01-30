Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «Нэшвилла».

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 27 секунд, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Форвард Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 12 секунд, результативными действиями не отметился, как и защитник Дмитрий Орлов, который провёл на площадке 21 минуту 30 секунд, на его счету одно удаление.

Это поражение прервало серию «Кэпиталз» из четырёх побед. «Вашингтон» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Нэшвилл» — 11-й на Западе.