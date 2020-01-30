Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
В Вашингтоне (округ Колумбия, США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «Нэшвилла».
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 27 секунд, забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Форвард Евгений Кузнецов отыграл 19 минут 12 секунд, результативными действиями не отметился, как и защитник Дмитрий Орлов, который провёл на площадке 21 минуту 30 секунд, на его счету одно удаление.
Это поражение прервало серию «Кэпиталз» из четырёх побед. «Вашингтон» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Нэшвилл» — 11-й на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Паник (Хагелин) – 09:28' (5x5) 1:1 Тинорди (Форсберг) – 10:15' (5x5) 1:2 Гранлунд (Форсберг, Туррис) – 12:52' (5x4) 1:3 Гримальди (Йози, Бонино) – 16:02' (5x5) 2:3 Овечкин – 16:26' (5x5) 3:3 Паник – 26:01' (5x5) 4:3 Уилсон (Эллер, Овечкин) – 31:06' (5x4) 4:4 Джохансен – 43:00' (4x5) 4:5 Вебер (Хэмьюс, Джохансен) – 55:23' (5x5)
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