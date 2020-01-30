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Айзерман — Овечкину: хочу быть приглашённым на вечеринку, когда ты обгонишь Гретцки

Айзерман — Овечкину: хочу быть приглашённым на вечеринку, когда ты обгонишь Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный канадский нападающий Стив Айзерман обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как российский форвард обогнал его по голам за карьеру в НХЛ.

«Привет, Алекс, это Стив Айзерман из «Детройта». Прими мои поздравления с единоличной девятой позицией в списке лучших снайперов. Хочу пожелать тебе максимальной удачи и успеха, смотреть за твоей игрой — настоящее удовольствие. И ещё одна вещь. Когда ты побьёшь рекорд Уэйна Гретцки по голам, то после победы в Кубке Стэнли я хотел бы быть приглашённым на твою вечеринку», — заявил Айзерман.

Овечкин забил 693-й гол в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:5) и обошёл Айзермана по количеству заброшенных за карьеру в НХЛ шайб. Следующая цель Овечкина — Марк Мессье, в активе которого 694 гола.

Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав Айзермана
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