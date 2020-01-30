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Рирден — о Холтби: не хочу видеть вратаря, разыгрывающего шайбу в большинстве

Рирден — о Холтби: не хочу видеть вратаря, разыгрывающего шайбу в большинстве
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден не стал защищать голкипера команды Брэйдена Холтби, допустившего грубую ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).

Канадский голкипер при счёте 4:3 в пользу «столичной» команды грубо ошибся при выполнении передачи. Шайба оказалась у Райана Джохансена, который отличился в меньшинстве. А чуть позже цели достиг дальний выстрел Янника Вебера, который зафиксировал выездную победу «Нэшвилла».

«Вратарь, разыгрывающий шайбу, когда мы пытаемся реализовать большинство, — это не то, что я хочу видеть при численном преимуществе. Увы, это была невынужденная ошибка», — признал после матча Рирден.

Видео гола Джохансена можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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