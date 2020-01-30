Холтби: захотел сделать слишком много, а Джохансена я просто не увидел
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал грубую ошибку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5).
Канадский голкипер при счёте 4:3 в пользу «столичной» команды грубо ошибся при выполнении передачи. Шайба оказалась у Райана Джохансена, который отличился в меньшинстве.
«Я просто не увидел, что там находится Джохансен. Плохо разобрался в ситуации. Я захотел сделать слишком много и пытался создать хороший момент. Этого не должно было случиться. Этот момент убил команду», — констатировал после матча Холтби.
Вскоре после гола Джохансена цели достиг дальний выстрел Янника Вебера, который зафиксировал выездную победу «Нэшвилла». И в этой ситуации Холтби сыграл не лучшим образом.
Рирден — о Холтби: не хочу видеть вратаря, разыгрывающего шайбу в большинстве
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