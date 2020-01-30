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Дрегер: Зуб похож на Зайцева, в НХЛ за ним следят три клуба

Дрегер: Зуб похож на Зайцева, в НХЛ за ним следят три клуба
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер поделился подробностями интереса к защитнику питерского СКА Артёму Зубу со стороны команд Национальной хоккейной лиги.

Статистика Артёма Зуба в сезоне КХЛ — 2019/2020

«Во время перерыва в регулярном чемпионате НХЛ генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион совершал поездку по Европе и встречался со скаутами. Праворуким защитником СКА Артёмом Зубом интересуются три клуба НХЛ, среди которых и «сенаторы».

Зуб очень похож по игре на Никиту Зайцева, который сейчас играет за «Оттаву». До окончания сезона в КХЛ Зуб не может принять решение относительно своего будущего, так что будем ждать новостей из «Оттавы» в ближайшие две-три недели», — отметил Дрегер в эфире TSN.

«Оттава» проявляет интерес к защитнику СКА Зубу
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