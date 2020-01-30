Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 января 2020 года

29 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Заброшенными шайбами отметились капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Одноклубник Гурьянова Александр Радулов оформил дубль. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 32 из 34 94,1 4:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 -2 0 1 1 0 - 17.48 Радулов (н) «Даллас» 2+0 0 0 2 1 0 - 18.58 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 0 5 1 1 - 24.27 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 3 0 1 55% 19.12 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 +1 0 3 0 1 - 18.59 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 2 0 25% 15.00 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 2 1 1 - 17.37 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 2 2 1 1 - 21.30