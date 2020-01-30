Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 января 2020 года
29 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.
Заброшенными шайбами отметились капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Одноклубник Гурьянова Александр Радулов оформил дубль. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|32 из 34
|94,1
|4:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|17.48
|Радулов (н)
|«Даллас»
|2+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|18.58
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|0
|5
|1
|1
|-
|24.27
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|1
|55%
|19.12
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|+1
|0
|3
|0
|1
|-
|18.59
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|25%
|15.00
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|17.37
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|2
|2
|1
|1
|-
|21.30
Овечкин уже выше Айзермана! Вратарь «Нэшвилла» испугался и сам дал забить ему в пустые
«Когда обгонишь Гретцки — не забудь пригласить на вечеринку!».
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