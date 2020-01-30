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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 29 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

29 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей, в которых приняли участие девять российских хоккеистов.

Заброшенными шайбами отметились капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Одноклубник Гурьянова Александр Радулов оформил дубль. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи, а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»32 из 3494,14:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гурьянов (н)«Даллас»1+0-20110-17.48
Радулов (н)«Даллас»2+000210-18.58
Овечкин (н)«Вашингтон»1+100511-24.27
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1030155%19.12
Кучеров (н)«Тампа»0+2+10301-18.59
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+00002025%15.00
Сергачёв (з)«Тампа»0+000211-17.37
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+12211-21.30
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«Когда обгонишь Гретцки — не забудь пригласить на вечеринку!».
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