Игроки «Лос-Анджелеса» и «Тампы» провели разминку перед матчем в футболках с номером Коби

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.
Все игроки «Лос-Анджелеса» и «Тампы» провели разминку перед матчем в футболках с 24-м номером, почтив таким образом память трагически ушедшего из жизни баскетболиста Коби Брайанта.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».
26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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