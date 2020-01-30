Игроки «Лос-Анджелеса» и «Тампы» провели разминку перед матчем в футболках с номером Коби

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей.

Все игроки «Лос-Анджелеса» и «Тампы» провели разминку перед матчем в футболках с 24-м номером, почтив таким образом память трагически ушедшего из жизни баскетболиста Коби Брайанта.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло девять человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».