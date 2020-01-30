Кассиан: Ткачук хотел подраться в первой же смене, но я заставил его подождать
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:4 Б) прокомментировал драку с форвардом «огоньков» Мэттью Ткачуком.
«Он хотел подраться в первой же смене, но я заставил его подождать. Хотел, чтобы это случилось тогда, когда я захочу. Это была игра в игре. Теперь дело сделано. Я хотел, чтобы это случилось ещё раньше, и всё было закончено уже тогда. Уважаю его за то, что он не стал увиливать», — приводит слова Кассиана журналист Уэс Жилбертсон.
Североамериканские хоккеисты подрались уже в первом периоде. Драка осталась за канадцем из «Ойлерз». Примечательно, что за 24 секунды до этого также подрались Райан Ньюджент-Хопкинс и Шон Монахан.
Кассиан — об отказе Ткачука драться: довольно хороший игрок, но на льду он ссыкло
«Уважаю его за то, что не стал увиливать». Кассиан поквитался с Ткачуком в честной драке
Форвард «Эдмонтона» отбыл два матча дисквалификации за избиение игрока «Калгари» и наконец выяснил с ним отношения по-настоящему.
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