М. Ткачук — о драке: сделал это для себя, не понравилось, как меня отметелили дома

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 Б) прокомментировал драку с форвардом «нефтяников» Заком Кассианом.
«Мне не понравилось, как меня отметелили дома. Многие не хотели, чтобы я это делал, но я сам этого хотел. Я постоял за себя, тут дело не в том, что я кому-то что-то был должен. Я сделал это для себя. Я и до этого хотел с ним подраться, но Кассиан отказался, сказал, что ещё не время. После драки Монахана с Ньюджент-Хопкинсом он тоже захотел подраться, я сказал: «Конечно, давай», — приводит слова Ткачука журналист Уэс Жилбертсон.
Североамериканские хоккеисты подрались уже в первом периоде. Драка осталась за канадцем из «Ойлерз». Примечательно, что за 24 секунды до этого также подрались Райан Ньюджент-Хопкинс и Шон Монахан.
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