Кинэн: страшный образ КХЛ, который рисуют бывшие игроки, — это абсолютная ложь

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» и пекинского «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал многочисленные высказывания североамериканских хоккеистов о различных недостатках, которые они наблюдали, живя и играя в России.
«Все эти мрачные истории бывших игроков про КХЛ — это не совсем честно. Когда я начинал тренировать в КХЛ в 2013 году, то в лиге всё было на высшем уровне. Лучшие отели, лучшие самолёты, великолепное питание, экипировка, сервис, бизнес-аспекты — всё было на сто процентов относительно стандартов НХЛ. Возможно, что есть фактор недопонимания, но такой страшный образ КХЛ, как его рисуют некоторые бывшие игроки, — это абсолютная ложь.
Что касается «Куньлуня», который не может проводить матчи дома из-за коронавируса, то это, конечно, потеря преимущества. Но в контексте данной ситуации вариантов нет — всё делается ради безопасности. Пока ситуация с вирусом не будет решена, это правильно. Нужно понимать это и готовиться к тому, что «Куньлунь» может провести все матчи плей-офф на выезде. Это же мировая проблема, мировой кризис: этот коронавирус касается всех», — отметил Кинэн в интервью The Hockey News.
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