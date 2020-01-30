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Овечкин — о девятом месте по голам за историю НХЛ: впереди ещё долгий путь

Овечкин — о девятом месте по голам за историю НХЛ: впереди ещё долгий путь
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5) прокомментировал очередное достижение.

Россиянин забросил 693-ю шайбу в карьере и вышел на единоличное девятое место по голам в истории НХЛ, превзойдя достижение Стива Айзермана (692).

«Для меня большая честь быть в этом списке. Я рад, но впереди ещё долгий путь», – цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Капитан «столичной» команды забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. В активе россиянина стало 693 точных броска, тогда как на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

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