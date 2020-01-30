Свитер Овечкина с 24-м номером будет продан на аукционе. Средства направят в фонд Брайанта

Свитер капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором он принимал участие в раскатке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:5), будет продан на аукционе. Вырученные средства направят в фонд трагически ушедшего из жизни Коби Брайанта и его жены Ванессы.
Овечкин надел джерси с номером 24, под которым выступал погибший 26 января баскетболист. Сам Овечкин играет под восьмым номером, который Брайант носил в начале карьеры.
«На протяжении всей своей карьеры Овечкин восхищался баскетболом. Он долгое время восхищался Брайантом и был счастлив, когда встречался с ним. Мать Овечкина Татьяна играла в профессиональный баскетбол в СССР и завоевала две золотые олимпийские медали (1976, 1980).
Свитер будет подписан Овечкиным, а после этого его выставят на аукцион. Вырученные средства направят в фонд, основанный Брайантом и его женой Ванессой», — сказано в сообщении на сайте клуба.
- 30 января 2020
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