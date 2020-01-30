ВХЛ сделала официальное заявление по ситуации с китайскими клубами

Высшая хоккейная лига на официальном сайте сделала заявление по ситуации с китайскими клубами.
«24 января было принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд на территорию России в связи с рекомендациями Роспотребнадзора из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса.
Китайские клубы находятся на территории России с 23 января 2020 года. Ежедневно в обязательном порядке все игроки и сотрудники клуба обследуются на симптомы ОРВИ, проводится термометрия. Результаты ежедневно передаются в лигу.
Игрок ХК «Чэн Тоу» Чэнь Цзымэн с симптомами ОРВИ был обследован на коронавирус, результат отрицательный. Ему было назначено амбулаторное лечение, под контролем врача клуба. В настоящий момент температурные показатели хоккеистов в китайских клубах находятся в пределах нормы.
Лига совместно с клубами, а также представителями Роспотребнадзора проводят ежедневный мониторинг ситуации», — сказано в заявлении.
- 30 января 2020
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