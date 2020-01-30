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Замула — об операции на спине: вернусь сильнее и буду дальше идти к своей мечте

Замула — об операции на спине: вернусь сильнее и буду дальше идти к своей мечте
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» и молодёжной сборной России Егор Замула перенёс операцию на спине.

«Огромное спасибо «Филадельфии», всем, кто был со мной рядом и поддержал меня! Спасибо вам огромное! Я скоро выйду на лед и буду дальше идти к своей мечте! Вернусь сильнее», – написал Замула в «Инстаграме».

Защитник в нынешнем сезоне принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов. 19-летний хоккеист играл с травмой на молодёжном чемпионате мира 2020 года. В семи матчах на турнире в Чехии он набрал 5 (2+3) баллов и завоевал серебряные медали. Права на игрока в НХЛ принадлежат «Флайерз», с которыми у Замулы подписан контракт до конца сезона-2022/2023/

Егор Замула выбыл до конца сезона. Он играл с травмой на МЧМ-2020
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