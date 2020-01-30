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КХЛ представила логотип Кубка Гагарина—2020

КХЛ представила логотип Кубка Гагарина—2020
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте представила логотип 12-го Кубка Гагарина. Плей-офф стартует 1 марта, а седьмая игра финальной серии запланирована на 30 апреля.

«КХЛ по традиции создала специальный логотип для решающих матчей за главный трофей лиги. Уже известны шесть из 16 команд, которые поведут борьбу за Кубок Гагарина: ЦСКА, СКА, «Йокерит», московское «Динамо», «Ак Барс» и «Авангард».

Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов», — сказано в официальном сообщении.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» КХЛ.

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