«Автомобилист» сыграет с минским «Динамо» в ретро-форме с гитарой

Сегодня, 30 января, в Екатеринбурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» будет принимать минское «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 мск.
Хозяева сыграют в специальной ретроформе, сообщает пресс-служба «Автомобилистам». На форму нанесена эмблема, которую «Автомобилист» использовал в 80-е годы XX века. Тогда был основан свердловский рок-клуб.
На ретроформе под эмблемой расположен тематический рисунок — гитара. Также на джерси содержится надпись «Рок-клуб Свердловск».
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Автомобилиста».
«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Минское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 34 очками.
- 30 января 2020
-
16:28
-
15:48
-
15:30
-
15:04
-
14:41
-
14:09
-
14:00
-
13:48
-
13:32
-
13:15
-
12:59
-
12:34
-
12:15
-
11:51
-
11:25
-
11:14
-
10:55
-
10:30
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:11
-
09:06
-
08:16
-
08:14
-
08:05
-
07:58
-
07:44
-
07:14
-
07:01
-
06:51
-
06:43
-
06:35
-
06:32
-
06:10