«Автомобилист» сыграет с минским «Динамо» в ретро-форме с гитарой

Сегодня, 30 января, в Екатеринбурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» будет принимать минское «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Хозяева сыграют в специальной ретроформе, сообщает пресс-служба «Автомобилистам». На форму нанесена эмблема, которую «Автомобилист» использовал в 80-е годы XX века. Тогда был основан свердловский рок-клуб.

На ретроформе под эмблемой расположен тематический рисунок — гитара. Также на джерси содержится надпись «Рок-клуб Свердловск».

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Автомобилиста».

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 65 очков. Минское «Динамо» замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 34 очками.