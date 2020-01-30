Юниорская сборная России начала в Новогорске подготовку к Турниру четырёх наций

Юниорская сборная России по хоккею (игроки в возрасте до 16 лет) начала подготовку к Турниру четырёх наций, который будет проходить в Швеции с 7 по 9 февраля. Подготовка проходит на базе в Новогорске, сообщает пресс-служба ФХР.

Тренерский штаб сборной вызвал 27 игроков:

Вратари: Егор Корзин («Спартак», Москва), Сергей Мурашов («Локомотив», Ярославль), Никита Подлягин («Авангард», Омск);

Защитники: Кирилл Волков, Артём Дуда (оба — ЦСКА, Москва), Кирилл Жуков, Савелий Медведев («Металлург», Магнитогорск), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба – «Локомотив-2004», Ярославль), Максим Власов («Торпедо», Нижний Новгород), Владислав Сапунов («Динамо», Москва), Адель Сафин («Ак Барс», Казань);

Нападающие: Даниил Григорьев, Кирилл Долженков (оба — ЦСКА, Москва), Даниил Давыдов, Даниил Ларкин (оба – «Динамо», Санкт-Петербург), Матвей Мичков, Александр Перевалов (оба – «Локомотив», Ярославль), Никита Рыжов, Фёдор Филин («Динамо», Москва), Руслан Газизов («Авангард», Омск), Илья Зиновьев («Северная звезда», Москва), Илья Квочко («Металлург», Магнитогорск), Иван Мирошниченко («Витязь», Подольск), Максим Проскурин («Ак Барс», Казань), Илья Роговский («Локомотив», Ярославль), Богдан Яковлев («Туто», Финляндия).

Сбор завершится 5 февраля. 6 февраля сборная России отправится в Швецию. На турнире россияне сыграют со сверстниками из Финляндии, Чехии и Швеции.