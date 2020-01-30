Форвард минского «Динамо» Павленко пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий минского «Динамо» Андрей Павленко не примет участия в оставшихся матчах Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб внёс 19-летнего форварда в список травмированных.

Павленко получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Эта встреча, завершившаяся со счётом 3:1 в пользу гостей, проходила 25 января в Минске.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

В текущем сезоне Павленко принял участие в 22 матчах и отметился лишь одной результативной передачей.

Календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Динамо» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, набрав лишь 34 очка в 52 матчах. Минчане уже лишились шансов на выход в плей-офф КХЛ.