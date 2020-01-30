Третьяк: с Овечкиным ничего не могут сделать, потому что он бывает непредсказуемым

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал очередное достижение российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард забросил 693-ю шайбу в карьере в НХЛ и вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Из года в год он в ведущих бомбардирах, его изучают, но с ним ничего не могут сделать, потому что он бывает непредсказуемым. Хотя все знают, откуда он бросает, как он бросает. Но он забивает голы не только в большинстве, но и после розыгрышей, отдаёт передачи.
Он действительно забивающий игрок, большая звезда, в НХЛ забивать столько голов, сколько он забивает, очень сложно. Тем более все знают, откуда он бросает, вратари его изучают и, как видите, ничего не могут с ним сделать. Это очень талантливый спортсмен, и мы надеемся, что он дальше будет штамповать эти голы, как конфетки», — цитирует Третьяка ТАСС.
- 30 января 2020
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