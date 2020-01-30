«У меня тоже была ванна в огороде». Панарин сравнил коркинцев и мексиканцев

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал новую запись в «твиттере». Россиянин выложил фото с ванной, находящейся на песке. По всей видимости, форвард побывал в Мексике.
«Коркинцы с мексиканцами похожи, у меня тоже была ванна в огороде. Кто имел такую спа-зону?», — написал Панарин в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянина.
Панарин является уроженцем Коркино (Челябинская область).
28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени.
Всего за карьеру в НХЛ он провёл 369 матчей, в которых забросил 142 шайбы и отдал 246 результативных передач (388 очков) при показателе полезности «+85».
- 30 января 2020
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