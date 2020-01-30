«У меня тоже была ванна в огороде». Панарин сравнил коркинцев и мексиканцев

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал новую запись в «твиттере». Россиянин выложил фото с ванной, находящейся на песке. По всей видимости, форвард побывал в Мексике.

«Коркинцы с мексиканцами похожи, у меня тоже была ванна в огороде. Кто имел такую спа-зону?», — написал Панарин в своём «твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» россиянина.

Панарин является уроженцем Коркино (Челябинская область).

28-летний Панарин, подписавший минувшим летом семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 68 (26+42) очками в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+22» и 14 минутах штрафного времени.

Всего за карьеру в НХЛ он провёл 369 матчей, в которых забросил 142 шайбы и отдал 246 результативных передач (388 очков) при показателе полезности «+85».