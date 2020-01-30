«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Барысу»

В Нур-Султане (Казахстан) завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал «Нефтехимик». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

В первом периоде соперникам отличиться не удалось. Но в начале второй двадцатиминутки Даррен Диц открыл счёт. Гости восстановили равновесие в третьем периоде стараниями Мэтта Уайта, но в середине двадцатиминутки Антон Сагадеев забросил победную шайбу.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах КХЛ. Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд. В пяти последних матчах клуб из Нижнекамска потерпел четыре поражения.