«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Барысу»
В Нур-Султане (Казахстан) завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимал «Нефтехимик». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.
Календарь Континентальной хоккейной лиги
В первом периоде соперникам отличиться не удалось. Но в начале второй двадцатиминутки Даррен Диц открыл счёт. Гости восстановили равновесие в третьем периоде стараниями Мэтта Уайта, но в середине двадцатиминутки Антон Сагадеев забросил победную шайбу.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Барыс» одержал третью победу в пяти последних матчах КХЛ. Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим подряд. В пяти последних матчах клуб из Нижнекамска потерпел четыре поражения.
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