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Мозякин реализовал выход один на один после грубой ошибки защитника «Йокерита»

Мозякин реализовал выход один на один после грубой ошибки защитника «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» на своей площадке принимает «Йокерит».

Идёт третий период, хозяева ведут со счётом 3:2. «Металлург» вперёд вывел капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника «Йокерита» Давида Скленички. Далее Мозякин уже реализовал выход один на один.

Видео можно посмотреть на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Мозякин в текущем сезоне набрал 33 (12+21) очка. Ранее 38-летний форвард стал первым игроком в истории КХЛ, который забросил 400 шайб.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Металлург» — «Йокерит».

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