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Дубль Йенсена принёс «Йокериту» победу в гостевом матче с «Металлургом»

Дубль Йенсена принёс «Йокериту» победу в гостевом матче с «Металлургом»
Хоккей / КХЛ 0

В Магнитогорске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал «Йокерит». Встреча закончилась со счётом 3:4 ОТ.

Начало встречи прошло под диктовку гостей. Теэму Эронен и Саку Мяэналайнен забросили по шайбе уже в первой двадцатиминутке. В начале второго периода Григорий Дронов сократил отставание «Магнитки», ещё через 10 минут Денис Паршин сравнял счёт.

В концовке третьего периода шайбу в ворота гостей забросил капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника «Йокерита» Давида Скленички. Но за две минуты до конца Никлас Йенсен сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же забросил победную шайбу уже на первой минуте овертайма.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Йокерит
Хельсинки
0:1 Эронен (Норман, Савинайнен) – 06:17' (5x5)   0:2 Мяэналанен (Савинайнен, Норман) – 15:50' (5x5)   1:2 Козун (Дронов, Рожков) – 24:19' (5x5)   2:2 Паршин (Дронов, Локтионов) – 34:49' (4x4)   3:2 Мозякин – 38:19' (5x5)   3:3 Йенсен (О'Нилл, Лехтонен) – 57:47' (6x5)   3:4 Йенсен (Савинайнен) – 60:46' (3x3)

«Металлург» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей. Финский клуб ранее уже гарантировал себе место в плей-офф.

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