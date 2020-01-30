Дубль Йенсена принёс «Йокериту» победу в гостевом матче с «Металлургом»

В Магнитогорске завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал «Йокерит». Встреча закончилась со счётом 3:4 ОТ.
Начало встречи прошло под диктовку гостей. Теэму Эронен и Саку Мяэналайнен забросили по шайбе уже в первой двадцатиминутке. В начале второго периода Григорий Дронов сократил отставание «Магнитки», ещё через 10 минут Денис Паршин сравнял счёт.
В концовке третьего периода шайбу в ворота гостей забросил капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника «Йокерита» Давида Скленички. Но за две минуты до конца Никлас Йенсен сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Он же забросил победную шайбу уже на первой минуте овертайма.
«Металлург» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей. Финский клуб ранее уже гарантировал себе место в плей-офф.
- 30 января 2020
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