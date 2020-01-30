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Дубль Голышева помог «Автомобилисту» обыграть минское «Динамо» в овертайме

Дубль Голышева помог «Автомобилисту» обыграть минское «Динамо» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл минское «Динамо». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 6:5 ОТ.

В середине первого периода хозяев вперёд вывел Анатолий Голышев. Во втором периоде Евгений Ковыршин и Александр Павлович дважды огорчили «Автомобилист», но хозяева на это ответили точными бросками Андрея Обидина и Джеффа Пэлтта. В третьем периоде Андрей Костицын сравнял счёт, но после этого «Автомобилист» ещё дважды выходил вперёд. В составе хозяев по шайбе забросили Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин. Игру в овертайм в итоге перевёл Михаил Стефанович, оформивший дубль.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 5
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Голышев (Дацюк, Василевский) – 10:44' (5x5)   1:1 Ковыршин (Стефанович, Морроу) – 27:42' (5x5)   1:2 Павлович – 29:47' (4x5)   2:2 Обидин (Гареев) – 31:07' (5x5)   3:2 Плэтт – 32:26' (5x4)   3:3 Костицын (Готовец, Ковыршин) – 43:51' (5x4)   4:3 Мамкин (Кучерявенко, Гареев) – 45:57' (5x5)   4:4 Стефанович (Морроу, Костицын) – 51:45' (5x5)   5:4 Батыршин (Кучерявенко, Гареев) – 55:46' (5x5)   5:5 Стефанович (Достанко, Ковыршин) – 57:05' (5x5)   6:5 Голышев (Дацюк, Василевский) – 60:27' (3x3)

Игра «3 на 3» закончилась уже через минуту после начала. Голышев оформил дубль и принёс своей команде победу.

«Автомобилист» одержал первую победу после серии из двух поражений. «Динамо» проиграло уже в третий раз подряд.

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