Дубль Голышева помог «Автомобилисту» обыграть минское «Динамо» в овертайме

«Автомобилист» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл минское «Динамо». Встреча, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 6:5 ОТ.
В середине первого периода хозяев вперёд вывел Анатолий Голышев. Во втором периоде Евгений Ковыршин и Александр Павлович дважды огорчили «Автомобилист», но хозяева на это ответили точными бросками Андрея Обидина и Джеффа Пэлтта. В третьем периоде Андрей Костицын сравнял счёт, но после этого «Автомобилист» ещё дважды выходил вперёд. В составе хозяев по шайбе забросили Михаил Мамкин и Рафаэль Батыршин. Игру в овертайм в итоге перевёл Михаил Стефанович, оформивший дубль.
Игра «3 на 3» закончилась уже через минуту после начала. Голышев оформил дубль и принёс своей команде победу.
«Автомобилист» одержал первую победу после серии из двух поражений. «Динамо» проиграло уже в третий раз подряд.
- 30 января 2020
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