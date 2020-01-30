Юрзинов-младший: «Трактор» проявил характер, в непростой ситуации нашли в себе силы

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).
«У нас была непростая выездная серия, сегодня перед перерывом нам нужно было победить. Матч складывался непросто, у обеих команд было много моментов, мы не использовали ряд стопроцентных шансов. В конце соперник вернулся в игру, но мы проявили характер, в непростой ситуации нашли в себе силы выиграть этот матч.
Хочу поблагодарить команду за желание победить. Большинство сегодня не сработало, с этим есть проблемы. На тренировках получается здорово, но на игры это, к сожалению, пока не переносится. Сейчас у нас есть время потренироваться, подготовиться и восстановить силы», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 30 января 2020
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