Защитник «Куньлунь Ред Стар» Мёрфи: вирус волнует меня в последнюю очередь

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Тревор Мёрфи подвёл итоги матча с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске, завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Сегодня была настоящая битва. Получился хороший матч, мы смогли вернуться в игру в концовке. Если бы довели матч до овертайма, могли бы победить, так что это тяжелое поражение для нас. То, что я набираю очки шесть матчей подряд это, конечно, важно, ведь я здесь для того, чтобы помогать команде как можно больше.
Вирус? Мы покинули страну заранее, чтобы ничего серьезного не случилось. Нас всех проверили, мы все здоровы. Меня это волнует в последнюю очередь», — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Для «Трактора» эта победа стала первой после серии из четырёх поражений. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд.
- 30 января 2020
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