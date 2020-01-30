Воробьёв: для «Металлурга» каждое очко сейчас на вес золота

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Встреча завершилась победой финского клуба со счётом 4:3 ОТ.

«Йокерит» с победой, а для нас очень обидное поражение. Мы отыгрались с 0:2. Первый период был неудачный, с шести бросков пропустили два гола. Потом много работали, отличный второй период, но в концовке немного не дотерпели, «6 на 5» нам забили, и овертайм оказался неудачным, поэтому довольствуемся только одним очком. Но каждое очко для нас сейчас на вес золота.

За счёт чего удалось встряхнуть команду? Сказали, что нужно более активно играть, вылезать на ворота. У ребят это неплохо получилось. Рад за молодых ребят – у Антипина-младшего состоялся дебют, и где он играл – картины не испортил. Никита Рожков давно у нас не играл, и сегодня выглядел прилично», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Металлурга».