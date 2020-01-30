«Локомотив» одержал третью победу подряд, разгромив «Торпедо»
В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал «Торпедо», встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
На 3-й минуте «Локомотив» вперёд вывел Никита Черепанов. Далее ещё до конца первой двадцатиминутки в составе хозяев отличились Александр Полунин и Антон Ландер. При этом Полунин оформил дубль.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
В начале второго периода Владимир Ткачёв забросил пятую шайбу и поставил точку в этом матче. «Торпедо» в итоге так и не удалось вернуться в игру.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Черепанов (Аверин) – 03:21' (5x5) 2:0 Полунин (Ткачёв, Марков) – 12:04' (5x5) 3:0 Ландер (Да Коста) – 13:50' (5x5) 4:0 Полунин (Свитов, Рафиков) – 19:50' (5x5) 5:0 Ткачёв (Да Коста, Полунин) – 24:05' (5x5)
«Локомотив» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Для «Торпедо» это поражение стало четвёртым подряд.
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