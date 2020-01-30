«Локомотив» одержал третью победу подряд, разгромив «Торпедо»

В Ярославле завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал «Торпедо», встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

На 3-й минуте «Локомотив» вперёд вывел Никита Черепанов. Далее ещё до конца первой двадцатиминутки в составе хозяев отличились Александр Полунин и Антон Ландер. При этом Полунин оформил дубль.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

В начале второго периода Владимир Ткачёв забросил пятую шайбу и поставил точку в этом матче. «Торпедо» в итоге так и не удалось вернуться в игру.

«Локомотив» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Для «Торпедо» это поражение стало четвёртым подряд.