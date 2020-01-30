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Марьямяки: второй период с «Металлургом» получился худшим в сезоне для «Йокерита»

Марьямяки: второй период с «Металлургом» получился худшим в сезоне для «Йокерита»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом». Встреча, проходившая в Магнитогорске, закончилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.

«Первый период у нас очень хороший был. Второй же, наоборот, наверное, получился самым худшим в сезоне, соперник его выиграл 3:0. В третьем периоде мы получили удаление на пять минут, но неплохо играли и, конечно же, отдали в этот момент много сил. Потом команда показала характер, без вратаря сделали 3:3 и в овертайме забили решающую шайбу. Вроде в первый раз за несколько лет мы одержали победу в Магнитогорске», — цитирует Марьямяки пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах. «Йокерит» продлил победную серию до четырёх матчей. Финский клуб ранее уже гарантировал себе место в плей-офф.

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