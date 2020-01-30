Крикунов — о Тарасове: помню одного судью, отменившего решение. После этого он закончил

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо». Российский клуб одержал победу со счётом 5:2.

«Я скажу, что начали мы игру по-разгильдяйски, хотя и предупреждали ребят, что в последнем матче в Москве с этой командой уступили по броскам в первом периоде — 3:14. Сегодня сыграли — 10:10. А так, уже заранее думали, что всё нормально — легко выиграем. И видите, как тяжело всё сложилось. У соперника достаточно моментов было. Хорошо, что мы забили. Когда рижане забили второй гол, было положение вне игры, и сразу же мы моментально забили. Тогда стало полегче. Не очень довольны игрой, но результат есть, что тоже неплохо. Может быть, игроки и берегли силы к следующему матчу, играли не в полную силу. Да, мне подсказали, что в моменте с голом у них было вне игры.

Тарасова наказали за штраф? Да. А чего с судьями разговаривать? Я за всю жизнь помню одного судью, который отменил своё решение. Он закончил с хоккеем после этого. Если кто из старых болельщиков помнит, звали его Толя Кузнецов. Попал он под Виктора Васильевича. Гол засчитал, отменил, засчитал, отменил. Очень здорово он судил и сломался на этом деле. Больше я не видел отмены решения», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.