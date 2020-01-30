Кудашов: давайте отдадим должное игрокам «Авангарда», они здорово оборонялись

Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счётом 1:0 ОТ.
«Боб (Хартли — главный тренер «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») прокомментировал всё правильно, и добавить-то нечего. Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу. Довольны результатом и победой сегодня. 0:0 в основное время из-за комплекса причин. Давайте отдадим должное «Авангарду», они здорово оборонялись. Тем не менее, были моменты, которые мы могли лучше использовать.
Морозов подписал новый контракт со СКА, наверное, это важно для него, у него есть уверенность в завтрашнем дне. Любой контракт надо отрабатывать, расти на льду, становиться хоккеистом, двигаться в правильном направлении», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 30 января 2020
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