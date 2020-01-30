Форвард «Сан-Хосе» Гертл не сыграет до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл не поможет своей команде до конца сезона. Пресс-служба клуба сообщила, что чешский хоккеист из-за травмы связок колена, полученной в матче с «Ванкувер Кэнакс», пропустит оставшуюся часть сезона.

У Гертла диагностировали разрывы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки колена.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

26-летний форвард является одним из лидеров «Сан-Хосе». В текущем сезоне Гертл набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «-18» в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Сан-Хосе» занимает в турнирной таблице Западной конференции лишь 13-е место, набрав 48 очков в 52 матчах. «Акулы» сохраняют призрачные шансы на выход в плей-офф.