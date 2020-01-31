Пародийный аккаунт «Нью-Джерси» объявил о назначении Галлана

В «Твиттере» появилась информация о том, что канадский тренер Жерар Галлан возглавил клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз». Однако новость об этом размещена в пародийном аккаунте команды из Ньюарка и следовательно, не соответствует действительности.
«Официально. „Девилз“ объявили о назначении Галлана новым главным тренером. Патрик Элиас, Скотт Стивенс и Ален Насреддин назначены его ассистентами. Кроме того, Питер Хорачек, Рик Ковальски и Майк Григ освобождены от занимаемых должностей», — говорится в шуточном сообщении.
56-летний Галлан возглавлял «Вегас Голден Найтс», дошедший в 2018 году до финала Кубка Стэнли, 15 января он был уволен. В составе «Нью-Джерси» выступает российский нападающий Никита Гусев. Раньше он принадлежал именно «Вегасу», однако не сыграл за клуб из Невады ни одного матча и был обменян в «Девилз».
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