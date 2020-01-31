Гусев набрал 31-е очко в сезоне, забросив в ворота «Нэшвилла»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр». На момент написания новости идёт второй период, хозяева ведут со счётом 4:3.

На 11-й минуте второго периода российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отличился девятой заброшенной шайбой в сезоне, реализовав большинство отличным броском с острого угла и, на тот момент, выведя хозяев вперёд в счёте – 3:2. Результативными передачами отметились нападающий Павел Заха, набравший третье (2+1) очко в матче, и защитник Дэймон Сиверсон.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ранее на 9-й минуте второго периода Никита поучаствовал в результативной атаке «Нью-Джерси» и записал на свой счёт голевой пас.

Теперь на счету Гусева 31 (9+22) набранное очко в 47 сыгранных матчах при показателе полезности «-13».