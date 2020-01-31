Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 8-й минуте 1-го периода счёт в игре открыл американский нападающий «Баффало» Джек Айкел, забросив свою 30-ю шайбу в сезоне. Сравнял счёт в этой встрече 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук, отличившись 8-й раз в сезоне. Спустя 2 минуты Брендан Галлахер вывел гостей вперёд, а на последней минуте встречи гол Томаша Татара в пустые ворота установил окончательный счёт встречи – 3:1.
Ковальчук провёл на площадке 16 минут и 32 секунды и, забросив одну шайбу, завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на счету Ильи 8 голов и 10 голевых передач в 27 играх нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-7».
«Баффало Сэйбрз», набрав 51 очко в 51 матче, занимает 12-е место в Восточной конференции. «Монреаль Канадиенс» (53) – 11-е.
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