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«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Нью-Джерси». У Гусева 2 очка и «-3»

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Нью-Джерси». У Гусева 2 очка и «-3»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов – 6:5 Б.

В составе хозяев отличились Никита Гусев, Йеспер Братт, Джон Хейден и Павел Заха, отметившийся дублем. У «Нэшвилла» забивали Маттиас Экхольм, Ник Бонино, Мэтт Дюшейн и дубль на счету у Филипа Форсберга.

В серии послематчевых штрафных бросков для выявления победителей сильнее оказались игроки «Предаторз». Реализованная попытка Гусева оказалась единственной у «Дэвилз», чего не хватило для победы, так как у «Нэшвилла» свои попытки реализовали Форсберг и Дюшейн, который и стал автором победного гола в этом матче.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 18 минут и 56 секунд и, забив один гол и отдав одну результативную передачу, завершил встречу с показателем полезности «-3». Теперь на его счету 31 (9+22) очко в 47 матчах при показателе полезности «-13».

«Нью-Джерси Дэвилз» с 44 очками в 55 играх занимает 15-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл Предаторз» (55) – 9-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Экхольм (Тинорди, Дюшейн) – 00:42' (5x5)   1:1 Заха (Хишир, Ватанен) – 04:54' (4x5)   1:2 Форсберг (Туррис, Арвидссон) – 08:17' (5x5)   2:2 Заха (Гусев) – 28:44' (5x4)   3:2 Гусев (Заха, Сиверсон) – 30:26' (5x4)   3:3 Бонино (Смит, Гримальди) – 32:48' (5x5)   4:3 Братт (Палмьери, Батчер) – 37:24' (5x5)   4:4 Дюшейн (Джохансен) – 40:33' (5x5)   5:4 Хейден (Руни) – 46:37' (5x5)   5:5 Форсберг (Йози, Туррис) – 49:57' (5x4)   5:6 Дюшейн – 65:00' (ПБ)
Гусев набрал 31-е очко в сезоне, забросив в ворота «Нэшвилла»
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