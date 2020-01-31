«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Нью-Джерси». У Гусева 2 очка и «-3»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов – 6:5 Б.

В составе хозяев отличились Никита Гусев, Йеспер Братт, Джон Хейден и Павел Заха, отметившийся дублем. У «Нэшвилла» забивали Маттиас Экхольм, Ник Бонино, Мэтт Дюшейн и дубль на счету у Филипа Форсберга.

В серии послематчевых штрафных бросков для выявления победителей сильнее оказались игроки «Предаторз». Реализованная попытка Гусева оказалась единственной у «Дэвилз», чего не хватило для победы, так как у «Нэшвилла» свои попытки реализовали Форсберг и Дюшейн, который и стал автором победного гола в этом матче.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 18 минут и 56 секунд и, забив один гол и отдав одну результативную передачу, завершил встречу с показателем полезности «-3». Теперь на его счету 31 (9+22) очко в 47 матчах при показателе полезности «-13».

«Нью-Джерси Дэвилз» с 44 очками в 55 играх занимает 15-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл Предаторз» (55) – 9-е на Западе.