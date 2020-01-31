Басу: Ковальчук — это найденные Бержевеном деньги

Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Арпон Басу поделился мнением о перспективах Ильи Ковальчука быть обменянным из канадской команды в дедлайн.
«Ковальчук — это найденные Бержевеном деньги. На предстоящей неделе Ковальчуку, возможно, предстоит доказать, что он сможет играть эффективно, получая чуть меньше игрового времени и несколько в другой роли. Но это единственный вопросительный знак относительно Ильи. Несомненно, он очень мотивирован, играя в первом звене и главной спецбригаде большинства.
Сможет ли он быть так же хорош в меньшей роли? Потому что та команда, которая захочет его купить перед дедлайном, наверняка предложит ему именно такую позицию. Пока мы не понимаем, как Ковальчук отреагирует. Но когда все травмированные вернутся в состав, мы это выясним. Если Илья сможет поддерживать свою эффективность ещё две-три недели, то не исключено, что за его услуги «Монреаль» сможет выторговать третий раунд драфта», — отметил обозреватель The Athletic.
- 31 января 2020
-
08:19
-
08:10
-
08:01
-
07:15
-
06:37
-
05:46
-
05:25
-
05:12
-
04:34
-
01:29
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:02
- 30 января 2020
-
23:57
-
23:41
-
23:26
-
23:17
-
23:09
-
23:00
-
22:52
-
22:41
-
22:38
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:05
-
21:58
-
21:50
-
21:29
-
21:13
-
21:00
-
21:00
-
20:39
-
20:19