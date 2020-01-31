Басу: Ковальчук — это найденные Бержевеном деньги

Обозреватель матчей «Монреаль Канадиенс» Арпон Басу поделился мнением о перспективах Ильи Ковальчука быть обменянным из канадской команды в дедлайн.

«Ковальчук — это найденные Бержевеном деньги. На предстоящей неделе Ковальчуку, возможно, предстоит доказать, что он сможет играть эффективно, получая чуть меньше игрового времени и несколько в другой роли. Но это единственный вопросительный знак относительно Ильи. Несомненно, он очень мотивирован, играя в первом звене и главной спецбригаде большинства.

Сможет ли он быть так же хорош в меньшей роли? Потому что та команда, которая захочет его купить перед дедлайном, наверняка предложит ему именно такую позицию. Пока мы не понимаем, как Ковальчук отреагирует. Но когда все травмированные вернутся в состав, мы это выясним. Если Илья сможет поддерживать свою эффективность ещё две-три недели, то не исключено, что за его услуги «Монреаль» сможет выторговать третий раунд драфта», — отметил обозреватель The Athletic.

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