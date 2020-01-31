Инсайдер TSN Дрегер: НХЛ начала расследование в отношении «Аризоны» из-за драфта CHL

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер заявил, что Национальная хоккейная лига начала расследование в отношении «Аризоны Койотс».

«Источники говорят, что НХЛ проводит расследование в отношении «койотос» из-за обвинений в проведении тестирования физической готовности игроков, имеющих право на драфт CHL», — заявил Дрегер.

«Нам известна подобная информация. Мы обсуждали этот вопрос с лигой, у нас нет никаких дальнейших комментариев на данный момент», — привёл Дрегер позицию «Койотс».

CHL – это организация, объединяющая три юниорские лиги Канады: лига Онтарио (OHL), лига Квебека (QMJHL) и Западная хоккейная лига (WHL). На драфте CHL первой выбирает команда, которая хуже других провела предыдущий чемпионат и далее по возрастающей. Раундов всего два, но это компенсируется количеством команд – сразу 60. Особенность драфта CHL в том, что выбирают здесь исключительно юниоров из Европы. Отметим, что в заявке каждый клуб может иметь не более двух европейцев.

