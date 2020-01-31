Результаты матчей НХЛ за 30 января 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя три матча.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3. Хозяева проиграли в третьем матче кряду, а гости победили в третьем матче из последних четырёх.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Айкел (Далин, Юханссон) – 07:11' (5x4) 1:1 Ковальчук (Судзуки, Армиа) – 20:44' (5x5) 1:2 Галлахер (Татар, Дано) – 23:05' (5x5) 1:3 Татар (Судзуки, Армиа) – 58:13' (en)
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:6 Б. Хозяева проиграли в четвёртом матче из последних пяти. «Хищники» одержали победу под руководством бывшего тренера «дьяволов» Джона Хайнса.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 6
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Экхольм (Тинорди, Дюшейн) – 00:42' (5x5) 1:1 Заха (Хишир, Ватанен) – 04:54' (4x5) 1:2 Форсберг (Туррис, Арвидссон) – 08:17' (5x5) 2:2 Заха (Гусев) – 28:44' (5x4) 3:2 Гусев (Заха, Сиверсон) – 30:26' (5x4) 3:3 Бонино (Смит, Гримальди) – 32:48' (5x5) 4:3 Братт (Палмьери, Батчер) – 37:24' (5x5) 4:4 Дюшейн (Джохансен) – 40:33' (5x5) 5:4 Хейден (Руни) – 46:37' (5x5) 5:5 Форсберг (Йози, Туррис) – 49:57' (5x4) 5:6 Дюшейн – 65:00' (ПБ)
«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ. Хозяева уступили в седьмом матче из последних восьми, в свою очередь «короли» прервали пятиматчевую серию поражений. Хет-трик оформил Алекс Иафалло.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2020, пятница. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Хаттон, Браун) – 08:37' (5x5) 1:1 Шмальц (Демерс, Сёдерберг) – 31:22' (5x5) 2:1 Дворак (Холл, Гарланд) – 39:04' (5x5) 2:2 Иафалло (Кемпе, Мартинес) – 57:06' (5x4) 2:3 Иафалло (Копитар, Уокер) – 60:24' (3x3)
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Илья — самый эффективный ветеран лиги. Ещё два месяца назад это было невозможно представить.
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