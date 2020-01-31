Результаты матчей НХЛ за 30 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя три матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:3. Хозяева проиграли в третьем матче кряду, а гости победили в третьем матче из последних четырёх.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:6 Б. Хозяева проиграли в четвёртом матче из последних пяти. «Хищники» одержали победу под руководством бывшего тренера «дьяволов» Джона Хайнса.

«Аризона Койотс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 ОТ. Хозяева уступили в седьмом матче из последних восьми, в свою очередь «короли» прервали пятиматчевую серию поражений. Хет-трик оформил Алекс Иафалло.

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